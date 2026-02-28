В Конгрессе США заявили, что не давали одобрение на удары по Ирану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Volodymyr TVERDOKHLIB
Удары военных сил США по Ирану были организованы без одобрения американского Конгресса. Свою позицию выразил член нижней палаты американского законодательного органа, республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси на странице в социальной сети X.
По его словам, военные действия против Тегерана являются несанкционированными, поскольку только Конгресс обладает конституционным правом объявлять войну. Он подчеркнул, что исполнительная власть не имела соответствующих полномочий для начала подобной операции.
Напомним, что эскалация ближневосточного конфликта произошла утром 28 февраля 2026 года после того, как Израиль совместно с США атаковал иранские военные объекты в Тегеране, Исфахане и ряде других регионов. Поводом для обострения стал провал женевских переговоров по ядерной программе, а также крупнейшая за последние 23 года передислокация американских сил на Ближний Восток. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары как по израильской территории, так и по позициям США в трёх странах. Атакам подверглись база Пятого флота в Бахрейне, а также авиационные объекты Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.
