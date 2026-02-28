В Конгрессе США заявили, что не давали одобрение на удары по Ирану

Напомним, что эскалация ближневосточного конфликта произошла утром 28 февраля 2026 года после того, как Израиль совместно с США атаковал иранские военные объекты в Тегеране, Исфахане и ряде других регионов. Поводом для обострения стал провал женевских переговоров по ядерной программе, а также крупнейшая за последние 23 года передислокация американских сил на Ближний Восток. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары как по израильской территории, так и по позициям США в трёх странах. Атакам подверглись база Пятого флота в Бахрейне, а также авиационные объекты Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.