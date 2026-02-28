Владимир Путин
Регион
28 февраля, 11:45

Трамп обратится к нации после ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп планирует в субботу утром по местному времени выступить с новым обращением в связи с американскими ударами по Ирану. Об этом в соцсети X сообщил журналист Барак Равид, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения.

«Трамп, как ожидается, вновь выступит с обращением к стране в субботу утром в дополнение к видеозаписи, которую он опубликовал ночью», — поделился информацией источник Равида из числа должностных лиц США.

«Не подчинились гегемону»: В МИД РФ отреагировали на удары США и Израиля по Ирану

Напомним, между США, Израилем и Ираном давно непростые отношения. Однако ситуация накалилась 28 февраля после старта совместной американо-израильской операции против Ирана. Ответ Тегерана не заставил себя ждать: последовали ракетные обстрелы израильской территории и позиций западной коалиции в государствах Персидского залива.

Вероника Бакумченко
