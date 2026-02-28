Российские туристы попали в эпицентр работы ПВО в Абу-Даби

Абу-Даби российские туристы оказались в эпицентре работы местной системы ПВО. Отдыхающие в Rixos Marina Abu Dhabi рассказали, что слышали несколько взрывов. По их словам, два разрыва в небе прогремели с интервалом примерно в минуту. При этом сирены в городе не включали, пишет Mash.

По данным СМИ, над столицей ОАЭ сбили как минимум две воздушные цели. Ещё одну иранскую ракету перехватили над популярным пятизвёздочным курортом Al Raha Beach Resort & Spa, где также проживают гости из России.

Перед хлопками было слышно, как летят самолёты.

Rixos Marina Abu Dhabi — это пятизвёздочный отель, открывшийся в октябре 2022 года. Он находится в районе Аль-Марина на побережье Персидского залива, примерно в 38 км от международного аэропорта Абу-Даби. Al Raha Beach Resort & Spa находится в районе, который расположен в 10–15 минутах езды от аэропорта Абу-Даби. Ранее там уже фиксировали несколько взрывов.

Как сообщал Life.ru, 28 февраля 2026 года авиация США и Израиля атаковала Тегеран и ряд объектов в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. После этого Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства и пообещал дать ответ, а Израиль привёл силы в повышенную готовность. Тегеран нанёс удар по еврейскому государству и базам Штатов на Ближнем Востоке. Противостояние продолжается.