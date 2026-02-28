Смоленский суд арестовал сожительницу похитителя девятилетней девочки
Суд арестовал двух обвиняемых в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заднепровский районный суд Смоленска арестовал сожительницу 43-летнего похитителя девочки. Ранее в СИЗО отправили самого фигуранта, оба будут находиться под стражей ближайшие два месяца.
Суд арестовал двух обвиняемых в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
На заседании обвиняемые пытались спрятать лица от журналистов — оба сидели в капюшонах за решёткой. Женщину, которую подозревают в соучастии, представители СМИ попытались расспросить, но она ничего не ответила. Как сообщили в прокуратуре региона, ход расследования будет находится под их контролем.
Напомним, что маленькая девочка утром 24 февраля вышла на улицу погулять со своей собакой и пропала. Позже домой вернулся один пёс. Несколько дней ребёнка искали полиция и следователи, и 26 февраля вечером девочку нашли живой в одной из квартир Смоленска. Там же находился 43-летний похититель, которого позже задержали, а затем взяли под стражу и его сожительницу. Теперь обоим предъявлено обвинение по статье «Похищение несовершеннолетнего». При этом мужчина был уверен, что похищенная девочка его собственная дочь. Однако ранее он заявил своей сожительнице, что ребёнок является племянницей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.