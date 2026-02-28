Смоленский суд арестовал сожительницу похитителя девятилетней девочки

Заднепровский районный суд Смоленска арестовал сожительницу 43-летнего похитителя девочки. Ранее в СИЗО отправили самого фигуранта, оба будут находиться под стражей ближайшие два месяца.

На заседании обвиняемые пытались спрятать лица от журналистов — оба сидели в капюшонах за решёткой. Женщину, которую подозревают в соучастии, представители СМИ попытались расспросить, но она ничего не ответила. Как сообщили в прокуратуре региона, ход расследования будет находится под их контролем.