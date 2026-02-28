Владимир Путин
28 февраля, 13:30

Посольство РФ призвало россиян в Ливане сохранять спокойствие и следовать указаниям властей

Обложка © ТАСС / AP

На фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке Посольство Российской Федерации в Ливане обратилось к находящимся в стране россиянам. Дипломаты призывают сограждан соблюдать спокойствие и меры предосторожности.

«В связи с напряжённой обстановкой в регионе посольство призывает россиян, находящихся на территории Ливана, соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и неукоснительно следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве напомнили, что для российских граждан продолжает действовать рекомендация Министерства иностранных дел РФ воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации.

«Посольство на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации и в случае необходимости оперативно информирует соотечественников о дальнейших действиях. Будем дублировать сообщения через электронные ресурсы диппредставительства», — добавили дипломаты.

В Дубае туристов эвакуируют с пляжей после удара Ирана
Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль совместно с США атаковал иранскую территорию: под удар попали Тегеран, объекты ядерной программы и штабы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Иран ответил баллистическими ракетами и дронами по Израилю и американским базам, объявив об отказе от всех «красных линий». В связи с эскалацией ряд ближневосточных стран закрыл воздушное пространство, международные авиакомпании отменили рейсы, а Израиль ввел чрезвычайное положение и призвал 70 тысяч резервистов.

