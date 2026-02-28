КСИР заявил о 200 убитых американских военных в результате ответных ударов

Не менее 200 американских военнослужащих погибли в результате ответных ударов Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены», — приводит заявление агентство Tasnim.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции также отмечается, что часть запущенных США и Израилем по иранской территории ракет не достигла целей. Сообщается, что они упали в пустынных и городских зонах Ирака и на территории государств Персидского залива.

В субботу США и Израиль нанесли удары по ряду объектов в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.