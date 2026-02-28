Аятолла Хаменеи намерен обратиться к народу Ирана после атаки на резиденцию
Обложка © ТАСС / Zuma
Иранские СМИ объявили о предстоящем телеобращении верховного лидера аятоллы Али Хаменеи к народу. При этом его точное местонахождение после атак со стороны Израиля и США до сих пор остаётся неизвестным.
По некоторым данным, Али Хаменеи успели эвакуировать ещё до массированных ударов.
Напомним, что спутниковые снимки Airbus зафиксировали серьёзные разрушения в охраняемой резиденции Хаменеи. На кадрах виден чёрный дым и обрушение нескольких зданий внутри комплекса, где обычно принимают высокопоставленных гостей. Сообщалось и о попытке ликвидировать президента Масуда Пезешкиана. Также до эскалации конфликта иностранные порталы публиковали сведенья, что США изучают возможность устранения аятоллы и его сына Моджтабы.
Утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по территории Ирана. Под обстрел попали Тегеран, объекты ядерной программы и штабы Корпуса стражей исламской революции. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и беспилотники по Израилю и американским военным базам, заявив, что больше не признаёт никаких «красных линий». На фоне эскалации свои воздушные пространства закрыли несколько стран Ближнего Востока, крупнейшие международные авиакомпании приостановили рейсы в регион. В Израиле ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали 70 тысяч резервистов.
