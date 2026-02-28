«Новость дня»: Звезда «Кухни» Тарасов предложил подписчикам выбрать имя для новорождённого сына

46-летний актёр Никита Тарасов, который запомнился телезрителям по образу кондитера Луи в популярном ситкоме «Кухня», стал отцом во второй раз. Радостной новостью артист поделился с поклонниками на своей странице в сети.

Актёр Никита Тарасов попросил подписчиков помочь с выбором имени новорождённому сыну. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikitatarasov

Тарасов выложил трогательный снимок, где запечатлён с новорождённым сыном на руках. Мальчик появился на свет в семье, где уже подрастает дочь Таисия: вместе с супругой Мариной актёр воспитывает наследницу на протяжении десяти лет совместной жизни.

Примечательно, что выбор имени сына звезда возложил на поклонников. Под памятным снимком он оставил поле для голосования, предложив варианты: Олег, Арсений и Егор. На данный момент со значительным отрывом лидирует «Арсений Никитич Тарасов». Это имя набрало 53% положительных реакций.

