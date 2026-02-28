Владимир Путин
28 февраля, 14:11

Орбан пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна при необходимости может прекратить поставки электроэнергии в Украину, однако делать это сейчас не планирует. Об этом он сообщил на мероприятии в Эстергоме.

«Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40% украинского импорта электроэнергии. Мы используем этот инструмент только в самом конце, если потребуется, а не сейчас», — сказал Орбан.

Премьер отметил, что страны региона держат возможность перекрытия поставок в резерве, поскольку по другую сторону границы находятся венгерские граждане. Использование этого механизма планируется лишь в крайнем случае, а на данный момент страна продолжает экспорт электроэнергии в Украину.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заблокирует принятие 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, решение связано с тем, что Украина приостановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

