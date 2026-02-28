Владимир Путин
28 февраля, 14:22

Миронов признался, что Путин «кое-что сказал» ему в день рождения

Владимир Путин и Сергей Миронов. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Майшев

Лидер эсеров Сергей Миронов рассказал о поздравлении с днём рождения от президента Владимира Путина. По словам парламентария, каждый год глава государства звонит ему, иногда уже под полночь.

«Он с юмором говорит: «Серёж, я успел, поздравляю», — поделился Миронов, выступая на «Штабных учениях» партии.

По словам справедливоросса, в этому году Путин позвонил ему в 19:30. Президент пожелал парламентарию добрые, тёплые слова и «ещё кое-что», что Миронов «не может транслировать».

14 февраля Миронову исполнилось 73 года.

Путин поздравил депутата Госдумы Ресина с 90-летием

Ранее Джо Байден заявил, что встречался с Владимиром Путиным чаще других мировых лидеров. По словам бывшего президента США, ему привелось контактировать с российским лидером на Украине, где американский политик «провёл много времени».

Матвей Константинов
