В Кургане кондуктор выгнала из автобуса ветерана из-за оплаты проезда мелочью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с нарушением прав ветерана боевых действий в Кургане. Как сообщили в пресс-службе ведомства, председатель СКР поручил подчинённым незамедлительно доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Кургане ветерана боевых действий высадили из городского автобуса. Причиной стала оплата проезда мелочью.

После широкого общественного резонанса сотрудники СКР провели доследственную проверку. По её результатам было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых представить подробный доклад о результатах расследования и принятых процессуальных решениях.

