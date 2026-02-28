«Поём песни в бомбоубежище»: Очевидица из Тель-Авива рассказала Life.ru, что происходит в Израиле во время атак

Сегодня, 28 февраля, в Тель-Авиве уже четыре раза прозвучала воздушная тревога на фоне ракетных обстрелов со стороны Ирана. Очевидица Татьяна Иоффе, прибывшая в страну по волонтёрской программе, рассказала Life.ru, что сейчас происходит в Израиле.

Очевидица рассказа про атаку Ирана по Израилю. Видео © Life.ru

По словам девушки, её разбудило оповещение о начале ракетных обстрелов. В бомбоубежище необходимо было спуститься за 90 секунд. В целом, утверждает Иоффе, в стране спокойная атмосфера. Во время ракетных ударов нет паники и суеты, все действуют слаженно.

«Здесь понятно, что делать, куда спускаться, куда идти. Есть система оповещений, которой, наверное, нет нигде в мире. Здесь мы себя чувствуем очень спокойно и в убежище поём песни. В целом очень много поддержки», — рассказала Иоффе.

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.