28 февраля, 15:11

Китай потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oren Ravid

Официальный Пекин выступил с резким заявлением в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана. В Министерстве иностранных дел КНР призвали стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации.

«Китай выражает серьёзную обеспокоенность в связи с военными ударами США и Израиля по Ирану. Китай призывает к немедленному прекращению военной операции», — говорится в распространённом заявлении внешнеполитического ведомства.

В Пекине подчеркнули необходимость уважать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана. По мнению китайской стороны, дальнейшая эскалация недопустима.

«Следует предотвратить дальнейшую эскалацию, возобновить диалог и переговоры, сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке», — добавили в МИД КНР.

СМИ сообщили о гибели иранского лидера аятоллы Хаменеи

Напомним, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме заявили, что целью является недопущение появления у Ирана ядерного оружия и устранение ракетной угрозы. В ответ Тегеран закрыл своё воздушное пространство, полёты в регионе приостановлены.

Дарья Денисова
