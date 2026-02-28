СМИ сообщили о гибели иранского лидера аятоллы Хаменеи

Ведущие мировые СМИ распространяют информацию о возможной гибели верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи в ходе массированных ракетных ударов, нанесённых совместными силами США и Израиля в рамках операции «Эпическая ярость» (США) и «Рык льва» (Израиль).

Израильский телеканал Channel 12, ссылаясь на анонимные источники в военных кругах, сообщает о «растущих признаках» того, что 86-летний рахбар (верховный лидер) был ликвидирован в результате прямого удара по его резиденции и офисному комплексу в центре Тегерана. По данным израильских чиновников, среди целей операции значились высшее политическое и военное руководство Ирана, включая самого Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана, главу КСИР Мохаммада Пакпура и других ключевых фигур.

Спутниковые снимки, опубликованные The New York Times и компанией Airbus, демонстрируют полное разрушение охраняемого комплекса резиденции Хаменеи: чёрные столбы дыма, обширные руины и уничтоженные здания. Удар пришёлся по основному месту проживания и работы верховного лидера.

Однако официального подтверждения гибели аятоллы пока нет. Иранские источники, близкие к руководству, утверждают, что Хаменеи был заранее эвакуирован в «безопасное место» за пределы Тегерана ещё до начала атаки. Reuters и другие агентства цитируют иранских чиновников, подчёркивающих, что он не находился в комплексе в момент удара. Президент США Дональд Трамп в своём заявлении призвал иранский народ «взять судьбу в свои руки» и свергнуть режим, не уточнив при этом статус Хаменеи.

КСИР и иранские государственные СМИ пока хранят молчание по поводу судьбы верховного лидера, одновременно обещая «мощный и всеобъемлющий ответ» на агрессию. В Тегеране продолжают звучать взрывы, дороги к центру города перекрыты, в воздухе висит густой дым.