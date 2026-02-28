Владимир Путин
28 февраля, 15:19

Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта

Обложка © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке дрона. По информации главного управления гражданской авиации страны, неизвестный беспилотник нанёс удар по территории воздушной гавани.

В результате инцидента несколько работников аэропорта получили ранения. В ведомстве уточнили, что травмы оказались лёгкими, пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь.

Аппарат также повредил первый терминал. В управлении гражданской авиации оценили урон как незначительный и ограниченный.

В официальном заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter), ведомство подтвердило факт атаки, но не привело подробностей о типе дрона или его принадлежности. Сейчас власти, вероятно, выясняют обстоятельства произошедшего и ищут причастных к этому налету.

Напомним, Соединённые Штаты и Израиль утром 28. февраля приступили к проведению крупномасштабной военной операции против Ирана. Под обстрел попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В администрации США заявили, что целью ударов является предотвращение появления у Ирана ядерного оружия, а также ликвидация исходящей от него ракетной угрозы. В ответ на атаку Тегеран закрыл воздушное пространство страны, в связи с чем все авиаперёлеты в регионе были приостановлены.

