Регион
28 февраля, 17:15

В России начнётся обязательная маркировка мяса и колбасы с 1 марта

Правительство РФ расширило перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке в системе «Честный знак». С 1 марта 2026 года в него включены мясо и колбасные изделия.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию в потребительской упаковке. Речь идёт о колбасе, субпродуктах, товарах из мяса птицы, а также о детском питании на мясной основе.

В правительстве подчеркнули, что решение направлено на сокращение незаконного оборота такой продукции. Маркировка позволит покупателям получать полную информацию о товаре и проверять его легальность через мобильное приложение «Честный знак».

Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
