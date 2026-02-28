Российские футболистки разгромили Танзанию под огненным небом ОАЭ

Женская сборная России по футболу победила команду Танзании со счётом 2:0. Игра проходила в Шардже (ОАЭ), несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном.

Игра началась с шока для соперниц. Полузащитница Полина Юкляева открыла счёт уже на первой минуте, отправив мяч под перекладину дальним ударом.

Перед свистком на перерыв Надежда Смирнова заработала и сама реализовала одиннадцатиметровый, упрочив лидерство нашей команды. Во второй половине встречи россиянки не сбавили оборотов.

Сначала Смирнова оформила дубль, а затем на 82-й минуте Валерия Лушникова забила свой дебютный гол в составе национальной сборной. Танзанийкам удалось лишь немного подсластить пилюлю, забив гол престижа в концовке. Итоговый счёт на табло — 4:1 в пользу команды России.

3 марта подопечные Юрия Красножана сыграют с Ганой, а 6-го числа проведут матч против Гонконга.