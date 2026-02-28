Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 19:39

Российские футболистки разгромили Танзанию под огненным небом ОАЭ

Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Женская сборная России по футболу победила команду Танзании со счётом 2:0. Игра проходила в Шардже (ОАЭ), несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном.

Игра началась с шока для соперниц. Полузащитница Полина Юкляева открыла счёт уже на первой минуте, отправив мяч под перекладину дальним ударом.

Перед свистком на перерыв Надежда Смирнова заработала и сама реализовала одиннадцатиметровый, упрочив лидерство нашей команды. Во второй половине встречи россиянки не сбавили оборотов.

Сначала Смирнова оформила дубль, а затем на 82-й минуте Валерия Лушникова забила свой дебютный гол в составе национальной сборной. Танзанийкам удалось лишь немного подсластить пилюлю, забив гол престижа в концовке. Итоговый счёт на табло — 4:1 в пользу команды России.

«Фантом» из 80-х и грозные «Орлы»: Объявлены первые в 2026 году соперники сборной России
«Фантом» из 80-х и грозные «Орлы»: Объявлены первые в 2026 году соперники сборной России

3 марта подопечные Юрия Красножана сыграют с Ганой, а 6-го числа проведут матч против Гонконга.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • танзания
  • ОАЭ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar