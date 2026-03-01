Военнослужащие «Севера» проводят разминирование приграничья Белгородской области

Подразделения инженерных войск в составе группировки «Север» ведут разминирование в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск «Север» проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области», — уточняет пресс-служба ведомства.

Сапёры в приграничных районах Белгородской области обезвреживают сбитый беспилотник украинских сил. По словам сапёра с позывным Гара, накладным зарядом была уничтожена несдетонировавшая боевая часть, что позволило исключить угрозу для гражданского населения.

Как отмечают специалисты, в зоне ответственности группировки помимо БПЛА противника регулярно выявляются боеприпасы зарубежного производства, включая кассетные суббоеприпасы и реактивные снаряды. Опасные находки выявляются на дорогах и вблизи гражданской инфраструктуры населённых пунктов.

