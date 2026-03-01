Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 03:38

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области украинские беспилотные аппараты атаковали коммерческий объект в Белгородском округе и местных жителей в Шебекинском округе. В результате инцидентов пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Последствия удара беспилотника в посёлке Разумное. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Согласно губернатору, в посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две женщины получили баротравмы, одна из них отказалась от транспортировки в медучреждение и госпитализации. В самом объекте пострадали кровля, потолок и внутренняя отделка.

В Шебекино FPV-дрон попал в автомобиль мужчины. Пострадавший получил осколочное ранение и перелом плеча. Транспортное средство оказалось частично разрушено. Ещё одна женщина из посёлка Маслова Пристань также пострадала при детонации БПЛА, у неё выявлена минно-взрывная травма.

В Белгородской области введены веерные отключения электричества
Ранее Life.ru писал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники ТЦК попытались силой забрать прохожего в армию, но вмешательство российского беспилотника сорвало их действия. Заметив FPV-дрон, сотрудники ТЦК разбежались, чем и воспользовался мирный житель — ему удалось уйти. После этого оператор БПЛА уничтожил микроавтобус.

Тимур Хингеев
