В Белгородской области украинские беспилотные аппараты атаковали коммерческий объект в Белгородском округе и местных жителей в Шебекинском округе. В результате инцидентов пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.







Согласно губернатору, в посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две женщины получили баротравмы, одна из них отказалась от транспортировки в медучреждение и госпитализации. В самом объекте пострадали кровля, потолок и внутренняя отделка.

В Шебекино FPV-дрон попал в автомобиль мужчины. Пострадавший получил осколочное ранение и перелом плеча. Транспортное средство оказалось частично разрушено. Ещё одна женщина из посёлка Маслова Пристань также пострадала при детонации БПЛА, у неё выявлена минно-взрывная травма.

Ранее Life.ru писал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники ТЦК попытались силой забрать прохожего в армию, но вмешательство российского беспилотника сорвало их действия. Заметив FPV-дрон, сотрудники ТЦК разбежались, чем и воспользовался мирный житель — ему удалось уйти. После этого оператор БПЛА уничтожил микроавтобус.