1 марта, 06:24

Дипломат Семёнов: Россияне в Польше со слезами восприняли закрытие консульства в Гданьске

Здание генконсульства России в Гданьске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska

Местные россияне тяжело переживали из-за закрытия Польшей генерального консульства в Гданьске, и некоторые из них даже плакали. Об этом заявил бывший генконсул диппредставительства Сергей Семёнов.

«Многие звонили, выражали своё сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен», — сказал дипломат.

По словам Семёнова, сотрудники консульства всеми средствами доносили до соотечественников информацию о скором закрытии. И реакция была тёплой — граждане звонили, писали и лично приходили в диппредставительство, пишет РИА «Новости».

Напомним, в конце минувшего года МИД Польши заявил о закрытии генконсульства России в Гданьске. Помимо выдворения дипломатов, местные власти задумали захватить сам участок, принадлежащий РФ. В Москве предупреждали, что присвоение объекта грозит Варшаве серьёзными последствиями. Он был передано Советскому Союзу безвозмездно в качестве компенсации за уничтоженное в годы Великой Отечественной консульство времён Российской Империи.

