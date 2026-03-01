Дипломат Семёнов: Россияне в Польше со слезами восприняли закрытие консульства в Гданьске

Местные россияне тяжело переживали из-за закрытия Польшей генерального консульства в Гданьске, и некоторые из них даже плакали. Об этом заявил бывший генконсул диппредставительства Сергей Семёнов.

«Многие звонили, выражали своё сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен», — сказал дипломат.

По словам Семёнова, сотрудники консульства всеми средствами доносили до соотечественников информацию о скором закрытии. И реакция была тёплой — граждане звонили, писали и лично приходили в диппредставительство, пишет РИА «Новости».