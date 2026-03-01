За сутки на Ближнем Востоке отменили 1,8 тыс. авиарейсов из-за ударов Ирана

Тысячи пассажиров по всему миру столкнулись с отменой своих перелётов: только за минувшую субботу авиакомпании отменили 1,8 тыс. рейсов в страны Ближнего Востока и обратно. Причиной коллапса стали ответные удары Ирана, которые вынудили перевозчиков экстренно сворачивать полётные программы, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на отраслевые источники.

«В субботу в регионе было отменено более 1,8 тыс. рейсов», — сказано в тексте.

Как подсчитали в аналитической компании Cirium, ситуация продолжает ухудшаться: в воскресенье к общему списку добавилось ещё около 700 отменённых вылетов.

Однако это не предел — по информации издания, цифры могут вырасти уже в ближайшие часы. Сейчас всё больше авиакомпаний в спешке переписывают свои расписания, пытаясь минимизировать риски и реагируя на нестабильную обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник атаковал аэропорт имени Заида в столице ОАЭ Абу-Даби, в результате происшествия погиб один человек, семеро пострадали.