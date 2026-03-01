Таинственный «автовампир» годами досаждает жителям Одинцово по ночам

В жилом комплексе «Немчиновка» в Одинцове неизвестный мужчина порезал колёса нескольким автомобилям. Кадры происшествия с камер наблюдения появились в распоряжении 360.ru.

Неизвестный прокалывает шины автомобилей в Одинцово. Видео © 360.ru

На записи видно, как злоумышленник в чёрной одежде поочерёдно подходит к машинам, припаркованным вторым рядом. Утром жильцы обнаружили повреждённые шины. По словам местного жителя Ивана, подобные инциденты случаются здесь не первый год.

«Несколько лет точно! Вопрос только — он либо кто-то ещё. Одно ясно: конкретно в этом месте только он орудует! Потерпевшие написали заявления в полицию. Ищем его всем ЖК, соседи объединились, участвуют в этом так или иначе», — рассказал мужчина.

Иван добавил, что пострадали пять автомобилей, но могло быть больше. Злоумышленника спугнул один из соседей, который подошёл поговорить с ним. Мужчина бросился бежать. Откуда он родом и где живёт, пока неизвестно. Жильцы надеются, что совместные усилия помогут вычислить вандала.

Похожая, но более пугающая история произошла на Урале. В Белоярском районе Свердловской области неизвестный дважды обстрелял домовладение пожилой женщины. Инциденты произошли в мае и октябре 2025 года в селе Черноусово. В первый раз злоумышленник сломал камеру видеонаблюдения на участке, во второй — стрелял уже из профессионального оружия. Камера засняла, как неизвестный зашёл на участок, но его лица не видно.