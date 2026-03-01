Владимир Путин
Регион
1 марта, 09:12

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sun ok

В аэропорту Краснодара («Пашковский») введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, сообщается в офицальном телеграм-канале Росавиации.

На данный момент информация о снятии ограничений не поступала, пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности полётов Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Оренбурга и Ульяновска «Баратаевка». В ведомстве пояснили, что эти меры коснулись приёма и выпуска воздушных судов. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний. Срок действия ограничений пока не разглашается.

