Прокуратура обжаловала оправдание екатеринбурженки в деле об убийстве 3-летнего сына

Прокуратура не согласилась с оправданием Наталии Гусевой, обвинявшейся в расправе над собственным трёхлетним ребёнком, и инициировала пересмотр дела в апелляционном порядке. Информация о подаче представления размещена в базе данных Свердловского областного суда.

«Вид жалобы: апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: прокурор», – сказано в карточке дела Гусевой.

В основу обвинения легла версия следствия о том, что женщина жестоко избила своего ребёнка и не оказывала ему помощь на протяжении суток. Лишь спустя время мальчик оказался в больнице. Прокуратура полагает, что после выписки из стационара избиения продолжились, и именно они привели к трагической гибели малыша.

Документ поступил в канцелярию суда и был зарегистрирован 27 февраля.

Напомним, что Свердловский областной суд оправдал Наталию Гусеву, признав за ней право на реабилитацию, на основании вердикта присяжных, не согласившихся с обвинением в убийстве её трёхлетнего сына. Защита настаивает, что к трагедии причастен знакомый женщины, и теперь намерена добиваться его привлечения к ответственности. Сама Гусева пояснила, что не подозревала об агрессии этого человека по отношению к ребёнку, которому доверяла, и заявляла следствию о его причастности с самого начала. Ранее органы следствия инкриминировали матери особо жестокое убийство малолетнего, однако суд присяжных счёл её невиновной.