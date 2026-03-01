Успенская раскрыла, какие подарки от мужчин считает никчёмными на 8 Марта

Певица Любовь Успенская рассказала, какие подарки на 8 Марта приводят её в ужас. Звезда шансона призналась в беседе с изданием «Общественная служба новостей», что терпеть не может получать от мужчин дешёвую кухонную утварь.

«Ненавижу, когда дарят кастрюли, скалки, чайники и всё из этого репертуара. Хорошо, если это из какой-то качественной и дорогой серии, но некоторые умудряются подарить приборы для кухни, которые после первого использования хочется выкинуть», — ответила она.

По мнению Успенской, гораздо больше смысла в скромном, но искреннем подарке вроде цветов и конфет, чем в бесполезной дешёвой посуде. Певица добавила, что в целом равнодушна к подаркам на праздники и предпочитает радовать других, а не ждать внимания к себе.

Она подчеркнула, что в торжественный день её должны окружать не материальные вещи, а любимые и преданные люди, которые способны придать сил, в отличие от любых презентов. В заключение Успенская посоветовала россиянкам коллекционировать не подарки, а друзей.

Ранее Любовь Успенская заявила, что больше не тратит силы на борьбу с ложными публикациями в жёлтой прессе, но готова опровергать откровенные вымыслы. Певица пояснила, что угнаться за недобросовестными СМИ невозможно, поэтому она предпочитает избирательно подходить к выбору изданий для интервью.