Лавров: У западных стран «поистёрлись инстинкты» заботы о судьбе своих народов

«По-моему, уже на всех уровнях, и на уровне официальном, и на уровне политологов, публично, неоднократно высказывались оценки той ситуации, куда пытаются загнать украинский кризис наши западные соседи. Я не знаю про инстинкты. У них инстинкты в основном эпштейновские, так как я понимаю, в этом обществе. А вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, они явно поистерлись за последние годы», — заявил Лавров.