Лавров: У западных стран «поистёрлись инстинкты» заботы о судьбе своих народов
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину прокомментировал сообщения Службы внешней разведки (СВР) о возможной передаче киевскому режиму ядерного оружия. Глава МИД РФ дал жёсткую оценку поведению западных стран в контексте украинского кризиса.
Лавров: у западных соседей России «поистерлись инстинкты» заботы о своих странах. Видео © ИА «Вести»
«По-моему, уже на всех уровнях, и на уровне официальном, и на уровне политологов, публично, неоднократно высказывались оценки той ситуации, куда пытаются загнать украинский кризис наши западные соседи. Я не знаю про инстинкты. У них инстинкты в основном эпштейновские, так как я понимаю, в этом обществе. А вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, они явно поистерлись за последние годы», — заявил Лавров.
Министр подчеркнул, что риски, связанные с безответственной политикой Запада, неоднократно озвучивались на самых разных площадках. Его слова прозвучали на фоне обеспокоенности Москвы возможными планами по передаче Украине ядерных технологий или вооружений.
Напомним, в Службе внешней разведки РФ заявили о том, что Лондон и Париж прорабатывают сценарии поставок ядерного оружия киевскому режиму. В Кремле подчеркнули, что подобные планы противоречат нормам международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта информация станет важным фактором при обсуждении украинского урегулирования.
