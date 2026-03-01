Макрон опубликовал видео захвата танкера, якобы связанного с «теневым флотом» РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовал видео операции по задержанию нефтяного танкера, который, по утверждению западных властей, якобы принадлежит к так называемому «теневому флоту» России. Кадры появились на странице французского лидера в соцсети Х.

Макрон опубликовал видео захвата танкера, связанного с «теневым флотом» России. Видео © X / EmmanuelMacron

«В Северном море наши вертолёты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции», — написал Макрон.

На опубликованных кадрах видно, как к судну приближаются два вертолёта. Один из них снижается и зависает на небольшой высоте над палубой, после чего с него производится высадка группы захвата.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что операция под кодовым названием «Синий нарушитель» была проведена совместными силами. Захваченное судно конвоируют в порт Зебрюгге, где оно будет конфисковано.

По данным СМИ, танкер, который называется Ethera, ходит под гвинейским флагом и находится в санкционных списках ЕС с октября 2025 года, в американских — с июля.