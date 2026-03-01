Иранский аятолла Ширази объявил джихад Израилю и США после убийства Хаменеи

В Иране прозвучал призыв к джихаду (священной войне) против США и Израиля. С таким заявлением после убийства верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи выступил один из самых авторитетных шиитских богословов Насер Макарем Ширази.

Али Хаменеи занимал пост Высшего руководителя Ирана с 1989 года, став вторым человеком в истории страны, удостоенным этого титула после смерти основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни. В его полномочия входило определение общей политики государства и пост верховного главнокомандующего. На протяжении десятилетий его фигура оставалась центральным элементом политической системы Ирана, а также ключевым звеном в отношениях Тегерана с международным сообществом по широкому спектру вопросов — от ядерной программы до региональных конфликтов. Сегодня ночью стало известно, что Али Хаменеи погиб в своей резиденции в результате атаки Израиля и США.