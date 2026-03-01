На севере Москвы пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил девочку
Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На улице 800-летия Москвы пьяный водитель автомобиля «Лада» выехал на тротуар и наехал на 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в прокуратуре.
Несовершеннолетнюю госпитализировали, однако спасти её не удалось — она скончалась от полученных травм.
39-летний водитель задержан на месте происшествия. Прокуратура Северного административного округа взяла дело на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом.
Ранее «Тойота» влетела в КамАЗ на трассе «Колыма». Пострадали водитель легкового автомобиля, а также два несовершеннолетних пассажира 11 и девяти лет.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.