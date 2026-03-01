Красный «флаг мести» поднят над мечетью Джамкаран после убийства Хаменеи

Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум взвился красный «флаг мести». Это знамя появилось на фоне известий о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Видео с развевающимся стягом ураспространили местные СМИ.

Подобный символ в Иране используют не впервые. Красный флаг поднимали над этой святыней во время обострения конфликта с Израилем летом 2025 года. До этого его вывешивали и в 2020-м, когда в результате атаки США погиб генерал Касем Сулеймани.

Поводом для нынешней акции стала смерть Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана погиб в своем офисе утром в субботу после ракетного обстрела, совершённого Израилем и США. В связи с трагедией правительство объявило в стране 40-дневный траур, сделав ближайшую неделю нерабочей.

Ответственность за случившееся возложили на противников. В заявлениях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и регулярной армии прозвучали обещания отомстить за кончину своего лидера.

Ситуация в регионе накаляется с каждым часом. Вслед за ударами по иранским объектам, включая Тегеран, где есть жертвы среди мирных жителей, последовал ответ. Были запущены ракеты в сторону израильской территории и американских баз на Ближнем Востоке.

«Красный флаг мести» («О, Мстители Хусейна») представляет собой однотонное красное полотнище, которое в шиитской традиции является не просто символом, а эмоциональным призывом к возмездию за невинно пролитую кровь. Этот стяг поднимают как знак того, что насилие не останется безответным, и его значение неразрывно связано с трагическими событиями 680 года в Кербеле, где имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда, и 70 его сподвижников приняли мученическую смерть от войск арабского халифа Язида I. Глубоко укоренённый в истории, теологии и культуре траура шиизма, этот флаг служит вечным напоминанием о жертве имама и символизирует надежду на восстановление справедливости.