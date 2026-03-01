Эксперт предрёк «самогонную революцию» из-за ограничений продаж спиртного

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин раскритиковал инициативу по ограничению продажи спиртного в ряде российских регионов, которая вступает в силу с 1 марта. По его мнению, это решение навредит малому бизнесу и вызовет обратный эффект.

Эксперт напомнил, что акцизы на алкоголь в стране стабильно растут, а значит, легальная продукция дорожает. Люди не готовы переплачивать за безопасную водку и ищут более дешёвые варианты. Как следствие, растёт нелегальный рынок.

Небольсин привёл данные за 2025 год: продажи самогонных аппаратов выросли на 30%, оборудования для виноделия и пивоварения — на 35%, а реализация сахара увеличилась на 30%. По его словам, среди знакомых среднего класса почти все занимаются домашним производством алкоголя.

Эксперт усомнился в достоверности статистики Минздрава о реальном уровне потребления. Он отметил, что в Вологодской области, где местные власти активно продвигают ограничения, этот показатель за год вырос. Небольсин пояснил: если губернатор не может снизить потребление пропагандой ЗОЖ, он пытается сократить число официальных точек продажи, что чревато последствиями.

По словам эксперта, алкоголь остаётся ключевым товаром, который приносит магазинам прибыль и позволяет сдерживать цены на продукты первой необходимости. Если убрать спиртное, многие торговые точки в жилых домах просто закроются.

«Когда у нас невозможно будет купить хлеб, консервы, макароны, потому что из магазина убрали алкоголь и он закрылся, вот тогда запоют по-другому», — предупредил Небольсин в эфире радио «Комсомольская правда», добавив, что после очередного массового отравления суррогатом власти всё равно пересмотрят политику.

Напомним, в Курганской области с 1 марта 2026 года ужесточаются правила продажи алкоголя. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, время реализации спиртного в магазинах сократится на четыре часа — теперь купить его можно будет только с десяти утра до восьми вечера. Аналогичные меры вступили в силу и в Красноярском крае.