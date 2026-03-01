В Британии заявили о летящих в направлении Кипра иранских ракетах

Министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили заявил, что Тегеран произвел пуски двух ракет в направлении Кипра. Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News.

Целью, по словам главы ведомства, могла быть авиабаза королевских ВВС Акротири, расположенная на острове. Впрочем, Хили добавил, что, по его мнению, снаряды не были нацелены непосредственно на этот объект.

Ситуация развивается на фоне обострения в ближневосточном регионе. Ранее Израиль и Соединённые Штаты нанесли серию ударов по иранской территории, включая столицу. Сообщается о разрушениях и пострадавших среди мирного населения. Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ Корпус стражей исламской революции осуществил обстрелы израильских земель и американских военных баз в регионе. Эскалация произошла, несмотря на проходившие на этой неделе в Женеве консультации между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе при посредничестве Омана.

В Министерстве иностранных дел России осудили атаку на Иран. В Москве подчеркнули, что именно США и Израиль несут полную ответственность за негативные последствия этого искусственно созданного кризиса.