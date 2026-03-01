Матч «Черноморец» — «Торпедо» пройдёт без зрителей из‑за угрозы атаки дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik
Матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» состоится, однако болельщики не смогут поддержать свои команды на стадионе в Новороссийске. Встречу решено провести без зрителей в связи с действующим режимом опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, о чём проинформировала пресс-служба автозаводцев в официальном телеграм-канале.
«Матч в Новороссийске пройдёт без зрителей. Решение принято в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА», — сказано в заявлении.
К очному противостоянию команды подходят в статусе соседей по турнирной таблице. Новороссийский коллектив с 24 очками располагается на 13-й позиции, а столичный клуб уступает ему три очка и занимает 15-ю строчку. Игра начнётся в 15:30 мск.
Ранее сообщалось, что ещё три беспилотника были уничтожены над Краснодарским краем. Всего над регионами РФ за шесть часов сбили 43 украинских дрона.
