Регион
1 марта, 12:28

Матч «Черноморец» — «Торпедо» пройдёт без зрителей из‑за угрозы атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» состоится, однако болельщики не смогут поддержать свои команды на стадионе в Новороссийске. Встречу решено провести без зрителей в связи с действующим режимом опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, о чём проинформировала пресс-служба автозаводцев в официальном телеграм-канале.

«Матч в Новороссийске пройдёт без зрителей. Решение принято в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА», — сказано в заявлении.

К очному противостоянию команды подходят в статусе соседей по турнирной таблице. Новороссийский коллектив с 24 очками располагается на 13-й позиции, а столичный клуб уступает ему три очка и занимает 15-ю строчку. Игра начнётся в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что ещё три беспилотника были уничтожены над Краснодарским краем. Всего над регионами РФ за шесть часов сбили 43 украинских дрона.

Вероника Бакумченко
