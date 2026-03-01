Врач назвала две вредные привычки, вызывающие отёки глаз

Склонность кожи вокруг глаз к отёкам провоцируют не только недосып и алкоголь, но и более привычные вещи. Об этом рассказала основательница клиники аппаратной медицины «Аппаратка» Мария Кузьмина.

По словам эксперта, на припухлости влияют соль и спиртное, выпитые вечером, позднее использование гаджетов и привычка тереть глаза. Агрессивные косметические средства без чёткой схемы и частая смена уходовых продуктов с отдушками тоже усугубляют ситуацию.

В разговоре с РИАМО Кузьмина объяснила, что кожа вокруг глаз очень тонкая и почти не имеет подкожной опоры, поэтому даже небольшой отёк сразу меняет внешность, делая взгляд тяжелее. Чаще всего припухлость заметна на верхнем веке, во внутренней части подглазничной зоны и по линии ресниц.

Если глаза часто опухают и слезятся, стоит обсудить с врачом возможные проблемы: сухость глаз, аллергию или состояние краев век. Медик также может проверить работу мейбомиевых желёз — их дисфункция нередко вызывает раздражение и дискомфорт.

Для профилактики специалист советует наладить сон, ограничить соль, пить достаточно воды и использовать мягкие уходовые средства. Если отёк уже появился, в первые полчаса лучше действовать по простой схеме: не трогать глаза, аккуратно промокнуть слезы мягкой салфеткой, приложить прохладный компресс на 5–7 минут, нанести тонкий слой нейтрального крема и дать глазам отдохнуть от телефона 20–30 минут.

Ранее косметолог рассказала Life.ru о самых частых ошибках в мужском уходе за кожей. По словам эксперта, многие мужчины ограничиваются умыванием и бритьём, считая такой подход нормой. Однако кожа лица ежедневно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, механическим нагрузкам и стрессу, а отсутствие полноценного ухода ведёт к дерматологическим проблемам. Именно принцип «минимум усилий» становится главной причиной большинства неприятностей.