Сябитова высказала смелую догадку о Бероеве, его молодой избраннице и Алфёровой

Актёр Егор Бероев ещё может воссоединиться с бывшей супругой Ксенией Алфёровой, несмотря на отношения с молодой балериной Анной Панкратовой. Такое мнение высказала телесваха Роза Сябитова.

В разговоре с NEWS.ru эксперт по отношениям пояснила, что мужчины, уходящие к юным девушкам, нередко возвращаются к прежним жёнам. Их связывает общая история: совместно нажитое имущество и дети. Рано или поздно мужчина осознаёт, что бегать за молодыми сложно, а мотивация таких партнёрш часто сводится к деньгам.

Сябитова подчеркнула, что союзы с большой разницей в возрасте практически всегда заканчиваются. Пара либо расстаётся, либо у мужчины на почве эмоционального перенапряжения случаются проблемы со здоровьем — инсульт или инфаркт.

Напомним, Егор Бероев несколько недель назад тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Об этом сообщил друг артиста, уточнив, что официальный развод с Ксенией Алфёровой состоялся в прошлом году. Панкратова — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. В учебном заведении рассказывали, что встреча с Бероевым стала для девушки судьбоносной: актёр, распахнув дверь балетного класса, сразу понял, что это она, и пригласил её на главную роль в своём фильме «Кукла».