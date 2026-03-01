Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 13:30
6177

В Прикамье найдены тела ещё двух пропавших туристов

Обложка © MAX / МЧС Пермского края

Спасатели обнаружили тела ещё двоих человек, пропавших в Пермском крае. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

Видео © MAX / МЧС Пермского края

«Нашли тела ещё двоих пропавших туристов», — сообщил собеседник агентства.

К сожалению, четверо из пяти пропавших погибли, у единственного выжившего сильное переохлаждение.

Опубликован поимённый список туристов, пропавших в Прикамье

Напомним, что группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка 20 февраля. Туристы самостоятельно выдвинулись к плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населённого пункта, на пяти снегоходах. Ранее сообщалось, что найдены трое из пяти пропавших туристов: двое погибли, один получил сильное обморожение и был госпитализирован.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Денисова
