В Прикамье найдены тела ещё двух пропавших туристов
Обложка © MAX / МЧС Пермского края
Спасатели обнаружили тела ещё двоих человек, пропавших в Пермском крае. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.
Видео © MAX / МЧС Пермского края
«Нашли тела ещё двоих пропавших туристов», — сообщил собеседник агентства.
К сожалению, четверо из пяти пропавших погибли, у единственного выжившего сильное переохлаждение.
Напомним, что группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка 20 февраля. Туристы самостоятельно выдвинулись к плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населённого пункта, на пяти снегоходах. Ранее сообщалось, что найдены трое из пяти пропавших туристов: двое погибли, один получил сильное обморожение и был госпитализирован.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.