Афганистан потерял 995 человек убитыми и ранеными в ходе конфликта на границе с пакистанскими силами. Об этом в соцсети Х сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
По словам министра, пакистанские войска нанесли авиаудары по 46 объектам на территории Афганистана, уничтожили 182 блокпоста и взяли под контроль ещё 31. Кроме того, было поражено свыше 185 единиц бронетехники афганских сил. Число погибших составило 415 человек, а более 580 получили ранения.
Ранее афганские вооружённые силы начали новую волну атак на позиции пакистанских войск вдоль условной линии разграничения. Действия афганской стороны рассматривались как возмездие за предыдущие удары.
