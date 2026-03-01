Владимир Путин
1 марта, 13:34

Афганистан потерял 995 человек убитыми и ранеными в ходе конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Афганистан потерял 995 человек убитыми и ранеными в ходе конфликта на границе с пакистанскими силами. Об этом в соцсети Х сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

По словам министра, пакистанские войска нанесли авиаудары по 46 объектам на территории Афганистана, уничтожили 182 блокпоста и взяли под контроль ещё 31. Кроме того, было поражено свыше 185 единиц бронетехники афганских сил. Число погибших составило 415 человек, а более 580 получили ранения.

В районах провинций Хост и Нангархар начались столкновения сил Афганистана и Пакистана
В районах провинций Хост и Нангархар начались столкновения сил Афганистана и Пакистана

Ранее афганские вооружённые силы начали новую волну атак на позиции пакистанских войск вдоль условной линии разграничения. Действия афганской стороны рассматривались как возмездие за предыдущие удары.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
