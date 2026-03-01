В Смоленской области бурый медведь напал на человека

Житель Смоленской области пострадал от нападения бурого медведя. О произошедшем стало известно из сообщения регионального Министерства лесного хозяйства.

Инцидент произошёл в Глинковском округе неподалёку от места, где раньше находилась деревня Агеевка. Хищник прокусил пострадавшему плечо, исцарапал спину и травмировал глаз, однако мужчина выжил. Сейчас его доставили в больницу Смоленска, где врачи оказывают всю необходимую помощь.

После получения информации о случившемся власти оформили разрешение на отстрел животного, для этого сформирована группа охотников. В Министерстве лесного хозяйства обратили внимание, что в конце зимы дикие звери могут проявлять повышенную активность. Гражданам рекомендовано соблюдать осторожность и не выходить за пределы населённых пунктов в одиночку.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии медведь напал на сноубордиста, катавшегося на горном экомаршруте «Малый Ямантау». Мужчина выжил, но получил серьёзные травмы — ему наложили швы на руке и бедре. В настоящее время жизни экстремала ничего не угрожает. Южно-Уральский заповедник уже закрыл тропу для посещений.