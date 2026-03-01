Владимир Путин
AFP: В Кабуле прогремели взрывы и сработала система ПВО

Обложка © ТАСС / Sami Jan

В столице Афганистана раздались многочисленные взрывы, сопровождающиеся работой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает корреспондент агентства AFP.

Иных подробностей о произошедшем инциденте пока не поступало.

Власти Афганистана объявили о начале военной операции на границе с Пакистаном, стартовавшей вечером 26 февраля. В Кабуле подчеркнули, что это вынужденная мера, спровоцированная недавними ударами пакистанских ВВС по афганским территориям, что существенно повышает градус напряжённости в регионе.

Ранее стало известно о значительных потерях афганских военных после авиаударов и наземных операций вдоль границы с Пакистаном. Число погибших превысило 330 человек, а более 500 получили ранения. Авиаудары были нанесены по 37 объектам на территории Афганистана.

Вероника Бакумченко
