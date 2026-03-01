Глава МИД Ирана: Выборы нового верховного лидера пройдут через день или два
Обложка © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH / ЕРА
Выборы нового верховного лидера Ирана могут состояться в ближайшее время — «через день или два». Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
«Процесс выборов нового верховного руководителя запущен в соответствии с конституцией и религиозными нормами. Вероятно, он завершится через день или два», — цитирует Аракчи иранское агентство IRNA.
Напомним, власти Ирана заявили о смети аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара по его резиденции. Военные поджидали появление верховного лидера и его советников, после чего нанесли удар с использованием 30 авиабомб. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Штатам удалось уничтожить руководство Исламской Республики политика. На фоне новостей о его смерти россияне несут цветы к Посольству Ирана в Москве.
