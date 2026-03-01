Глава МИД Ирана: Выборы нового верховного лидера пройдут через день или два

Выборы нового верховного лидера Ирана могут состояться в ближайшее время — «через день или два». Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Процесс выборов нового верховного руководителя запущен в соответствии с конституцией и религиозными нормами. Вероятно, он завершится через день или два», — цитирует Аракчи иранское агентство IRNA.