1 марта, 16:24

Глава МИД Ирана: Выборы нового верховного лидера пройдут через день или два

Обложка © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH / ЕРА

Выборы нового верховного лидера Ирана могут состояться в ближайшее время — «через день или два». Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Процесс выборов нового верховного руководителя запущен в соответствии с конституцией и религиозными нормами. Вероятно, он завершится через день или два», — цитирует Аракчи иранское агентство IRNA.

Война США и Ирана: убиты Хаменеи и глава КСИР, иранский дрон рушит ТЦ в Дубае, танкеры бегут из Ормузского пролива, 1 марта
Напомним, власти Ирана заявили о смети аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара по его резиденции. Военные поджидали появление верховного лидера и его советников, после чего нанесли удар с использованием 30 авиабомб. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Штатам удалось уничтожить руководство Исламской Республики политика. На фоне новостей о его смерти россияне несут цветы к Посольству Ирана в Москве.

Дарья Денисова
