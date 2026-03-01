Владимир Путин
1 марта, 19:37

Частный зоопарк с дикими хищниками в зверских условиях нашли в московском СНТ

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Московская прокуратура провела проверку в СНТ «Круиз» в Новой Москве и изъяла у местного жителя диких животных, которых он содержал в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

В Новой Москве изъяли львов и медведей, которых хозяин держал в ужасных условиях. Видео © MAX / Прокуратура Москвы

«Зверские» условия содержания организовал для своих питомцев житель Новой Москвы. На момент прокурорской проверки в ржавых, тесных вольерах метались измученные животные — львы, медведи и леопард», — рассказали в ведомстве.

Хищники жили без ветеринарной помощи, в грязных и тесных клетках. Часть животных изъята, остальные переданы на ответственное хранение.

Против владельца возбуждено административное дело по статье о причинении вреда редким и охраняемым видам животных (львы и леопарды занесены в Красную книгу). Если экспертиза подтвердит жестокое обращение, мужчине может грозить и уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что в Смоленской области бурый медведь напал на человека. Инцидент произошёл в Глинковском округе неподалёку от места, где раньше находилась деревня Агеевка. Хищник прокусил пострадавшему плечо, исцарапал спину и травмировал глаз, однако мужчина выжил.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

