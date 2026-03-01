Коростелёв остановился в шаге от медали в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне

Первый старт после Олимпиады-2026 для российских лыжников на Кубке мира в шведском Фалуне получился непростым. Дарья Непряева прошла квалификацию спринта, заняв 29-е место, но вылетела уже в четвертьфинале.

Савелий Коростелев выступил хуже в спринте: он занял лишь 50-е место и не прошёл дальше квалификации. Зато сегодня в скиатлоне Коростелев выглядел сильнее. Уже на седьмом километре он вошёл в число лидеров и оторвался от основной группы, ведя борьбу за медали вместе с четырьмя норвежцами и финном Арси Руусканеном. В решающей части гонки шестёрка разделилась на две группы по три лыжника. Коростелёв ускорил темп, почти догнал норвежцев, но до бронзы не хватило четырёх секунд.