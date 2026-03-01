Владимир Путин
1 марта, 17:27

Коростелёв остановился в шаге от медали в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Первый старт после Олимпиады-2026 для российских лыжников на Кубке мира в шведском Фалуне получился непростым. Дарья Непряева прошла квалификацию спринта, заняв 29-е место, но вылетела уже в четвертьфинале.

Савелий Коростелев выступил хуже в спринте: он занял лишь 50-е место и не прошёл дальше квалификации. Зато сегодня в скиатлоне Коростелев выглядел сильнее. Уже на седьмом километре он вошёл в число лидеров и оторвался от основной группы, ведя борьбу за медали вместе с четырьмя норвежцами и финном Арси Руусканеном. В решающей части гонки шестёрка разделилась на две группы по три лыжника. Коростелёв ускорил темп, почти догнал норвежцев, но до бронзы не хватило четырёх секунд.

Первое место занял Йоханнес Клебо, второе — Харальд Амундсен, третье — Мартин Нюэнгет.

Наталья Непряева заняла в скиатлоне пятое место, уступив лидеру 15,3 секунды. Победила норвежка Хайди Венг, второе место у американки Джессики Диггинс, третье — у шведки Фриды Карлссон. Четвёртой стала победительница спринта Линн Сван.

Коростелёв с Непряевой на плечах растрогал мир на закрытии Олимпиады
Ранее Life.ru писал, что CAS признал дискриминацией отстранение лыжников из России от стартов FIS. Спортивный арбитраж подчеркнул: оспариваемое решение ущемляет права Федерации лыжных гонок России и её представителей, лишая их возможности участвовать в международных турнирах.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованияхв разделе «Спорт» на Life.ru.

