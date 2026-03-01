В КСИР заявили о 560 погибших и раненых американских военных при ударах по базам

Армия США потеряла погибшими и ранеными 560 военнослужащих при ударах Ирана по американской военной базе в Бахрейне и другим объектам. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Удар наносился двумя баллистическими ракетами по объекту, где дислоцировались американские военные. В заявлении КСИР подчёркивается, что эта атака стала не единичным эпизодом, а частью серии атак на базы США в регионе.

В иранском Корпусе стражей утверждают, что в результате обстрела погибли и получили ранения 560 американских солдат. Эти данные распространило иранское государственное телевидение со ссылкой на официальный документ военных.

Данные о потерях, озвученные Тегераном, пока не получили подтверждения со стороны Пентагона или официальных лиц США. Независимые источники также не комментировали масштаб предполагаемого ущерба. Обычно американская сторона либо опровергает подобные заявления, либо не комментирует их до завершения внутренней проверки.