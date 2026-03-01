Владимир Путин
1 марта, 15:23

Военная база в Абу-Даби загорелась после иранского обстрела

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ARTpok

На военном объекте в Абу-Даби произошёл пожар, причиной которого стал удар, совершённый с территории Ирана. Об этом официально проинформировало Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов.

По информации от военного ведомства, атаку двух иранских беспилотных летательных аппаратов, которые целились в склад на военно-морской базе Ас-Салям в Абу-Даби удалось отразить. Тем не менее произошло возгорание. Пламя охватило два контейнера, в которых хранились строительные материалы.

В результате инцидента никто не пострадал, жертв удалось избежать. В своём заявлении представители министерства подчеркнули, что страна оставляет за собой законное право на ответные действия.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами ответных ударов, нанесённых Ираном по территории ОАЭ. Все погибшие являлись иностранными гражданами из Пакистана, Непала и Бангладеш. Количество пострадавших в результате атак достигло 58 человек. Россияне при этом оказались невредимы.

