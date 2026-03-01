Владимир Путин
Регион
1 марта, 13:51

Три человека погибли в результате иранских ударов по ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Три человека погибли в результате ответных иранских ударов по территории Объединённых Арабских Эмиратов, сообщили в пресс-службе министерства обороны ближневосточного государства. Все жертвы — иностранцы из Пакистана, Непала и Бангладеш.

Ещё 58 человек пострадали. Помимо местных жителей, за помощью обратились граждане Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана. Россияне, по данным ведомства, оказались невредимы.

Война США и Ирана: убиты Хаменеи и глава КСИР, иранский дрон рушит ТЦ в Дубае, танкеры бегут из Ормузского пролива, 1 марта

Напомним, с начала операции США и Израиля и ответных ударов Тегерана в ОАЭ и Кувейте сбили почти 1,1 тысячи целей. Речь идёт как о ракетах, так и о беспилотниках. При этом в ОАЭ официально зафиксированы десятки попаданий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

