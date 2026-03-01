В ОАЭ и Кувейте сбили около 1,1 тысячи целей из Ирана с начала конфликта

С начала конфликта силы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов и соседнего Кувейта сбили почти 1,1 тысячи ракет и беспилотников из Ирана. Об этом сообщили оборонные ведомства ближневосточных государств.

Так, в Кувейте силы ПВО уничтожили 97 баллистических ракет и 283 дрона. Падение обломков фиксировали в разных районах страны, что «повлекло за собой незначительный материальный ущерб».

А в ОАЭ уничтожили 506 беспилотников и 154 ракеты разных типов, причём большинство — утром 1 марта. Ещё 13 снарядов «упали в море», а 35 дронов достигли целей на территории государства, «причинив материальный ущерб». Где именно зафиксированы попадания, не уточняется.

Также в Эмиратах известно о трёх жертвах — гражданах Пакистана, Непала и Бангладеш. Ещё 58 человек пострадали, в том числе местные жители, а также иностранцы из Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана. Россиян в этом списке нет.

Напомним, часть целей, запущенных из Ирана в сторону ОАЭ, сбили прямо над Дубаем. Life.ru показывал видео с судна с россиянами в порту мегаполиса, на которое упал один из осколков. Никто не пострадал.