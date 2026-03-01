Владимир Путин
1 марта, 15:02

Иран нанёс удар по базе ВМС Франции в Абу-Даби

Дым над военно-морской базой Франции в Абу-Даби. Обложка © Telegram / کانال اخبار سپاه پاسداران

Иран ударил по базе военно-морских сил Франции Кэмп-де-ла-Пэ в Абу-Даби. Утверждается, что объект атакован при помощи беспилотников.

Также Минобороны ОАЭ сообщило об ударе иранских беспилотников по военной базе Ас-Салям в столице Эмиратов. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее Минобороны Эмиратов заявило о трёх погибших в результате ответных иранских ударов. Все они — иностранцы, и россиян нет в списке. Ещё 58 человек пострадало. Позднее стало известно, что женщина и ребёнок пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби.

