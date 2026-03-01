Владимир Путин
От обломков сбитого беспилотника в Абу-Даби пострадали женщина и ребёнок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

В Абу-Даби женщина и ребёнок получили травмы из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на фасад одного из зданий комплекса Etihad Towers. Дрон был перехвачен системами ПВО. Об этом сообщили власти Абу-Даби в соцсети Х.

«В результате инцидента женщина и её ребёнок получили травмы, а также был причинён небольшой материальный ущерб. Звуки, слышимые по всему эмирату, вызваны успешной операцией по перехвату», — говорится в сообщении.

По данным властей, падение обломков произошло после того, как дрон был перехвачен системами ПВО. Власти призвали население не распространять слухи и получать информацию только из официальных источников. Обновления по ситуации будут публиковаться по мере их поступления.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби произошли взрывы в районе мечети шейха Зайда — главной мечети города. В небе видны следы работы систем ПВО, зафиксированы громкие пролёты. Местным жителям на телефоны приходят оповещения с рекомендацией спуститься в убежище.

