Болезнь ребёнка спасла семью российских туристов от ударов по Дубаю

Российский путешественник рассказал историю чудесного спасения. Мужчина отдыхал с сыном на круизном лайнере, который встал на якорь в порту Дубая. Когда у ребёнка поднялась температура, отец принял решение прервать поездку, несмотря на уговоры персонала и потерю крупной суммы за путевку.

Как пояснил турист, выбор дался ему нелегко. Россяинин опасался, что в чужой стране они столкнутся с заоблачными ценами на медицину или вовсе не смогут вызвать скорую. Однако здоровье сына оказалось важнее, и семья, написав заявление, покинула борт. Вернувшись в Москву, мужчина пребывал в подавленном настроении из-за сорванного отпуска, но вскоре понял, что судьба отвела их от беды.

Утром он увидел новости о массированных ударах по Объединённым Арабским Эмиратам. В ходе эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем пострадали многие здания в Дубае, а местные жители укрывались в бомбоубежищах. Российские туристы на лайнерах, которые были заблокированы в регионе, не могли сойти на берег без официального прекращения круиза.

Мужчина признался, что внезапно ощутил себя самым счастливым человеком на свете. Он сравнил произошедшее с ситуацией, когда пассажир сдаёт билет на самолет, который позже терпит крушение.

«Ребёнку надо ведро шоколада купить за то, что он заболел очень вовремя», — поделился россиянин в разговоре с РИА «Новости». По его словам, он даже не представляет, как бы они с сыном справлялись с хаосом и паникой во время обстрелов.