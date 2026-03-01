Ракета упала рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4 в порту Абу-Даби
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour
В порту Абу-Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4 упала ракета. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на очевидцев. Судно принадлежит германскому туристическому концерну TUI. По данным издания, удар произошёл недалеко от борта.
На корабле находятся около 3,5 тысячи человек. Он «застрял» в порту Заид на фоне конфликта вокруг Ирана. Информации о пострадавших и повреждениях пока не приводится. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее Минобороны Эмиратов заявило о трёх погибших в результате ответных иранских ударов. Все они — иностранцы, и россиян нет в списке. Ещё 58 человек пострадало. Позднее стало известно, что женщина и ребёнок пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби.
